На пресс-конференции перед реваншем Усик появился в очень эффектном образе.

23 октября состоялась первая пресс-конференция украинского боксера Александра Усика и британца Тайсона Фьюри перед боем-реваншем. В частности боксеры провели первую битву взглядов. На этот раз британский боец вел себя сдержанно, обошлось без провокаций и толкотни.

В то же время на пресс-конференцию Усик прибыл в черном костюме с красным галстуком в образе Хитмена - главного героя компьютерной игры, который является профессиональным киллером и работает под именем Агент 47.

Во время пресс-конференции Усик заявил:

"Рад быть здесь. Мотивация? У меня нет мотивации, только режим и концентрация. Это все, что меня мотивирует. Хватит", - подчеркнул украинец.

В свою очередь на официальной странице игры в соцсети X отреагировали на выход украинского боксера в стиле Агента 47.

"Агент Усик только что сделал эпический выход как Агент 47! Стильное появление на пресс-конференции с Фьюри. Когда мир убийц встречается с боксерским рингом", - отметили в пресс-службе.

Александр Усик и Тайсон Фьюри - последние новости

Ранее Александр Усик рассказал, от чего ему пришлось отказаться во время подготовки к реваншу с Тайсоном Фьюри. По его словам, ему неинтересно читать то, что о нем пишут пользователи в социальных сетях, ведь это отнимает много времени.

В то же время тренер британского боксера в супертяжелом весе Тайсона Фьюри объяснил, почему спортсмен проиграл в первом поединке об Александре Усике. Он объяснил, что бои выигрываются не только на ринге, важен также и тренировочный процесс.

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