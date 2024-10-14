По словам тренера, Тайсон Фьюри недостаточно отдохнул перед первым поединком с украинцем.

Тренер британского боксера в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Энди Ли объяснил, почему спортсмен проиграл Александру Усику в первом поединке. По его словам, результат поединка также зависит и от тренировочного процесса.

"Бои выигрываются не только на ринге, важен также и тренировочный процесс. Во время тренировки нам пришлось внести серьезные коррективы, из-за рассечения у Тайсона. Он не смог спарринговать. Это стоило ему крепости, он также не мог хорошо концентрироваться. Когда Тайсону что-то удавалось на ринге, ему после этого нужно было отдохнуть. Это все вдохновляло Усика и он шел вперед", - отметил Ли в комментарии для Seconds Out Boxing News.

В свою очередь бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал возможность проведения боя против 19-летнего англичанина нигерийского происхождения Мозеса Итаумы.

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"Подрался ли я бы с ним? Нет, точно нет! Вы считаете меня глупым? Нет, нет, нет, нет...", - отметил Фьюри.

Известно, что в своем последнем бою Мозес Итаума провел дебютную защиту титула WBO Inter-Continental. Он дрался в поединке с поляком Мариушем Вахом, который проиграл техническим нокаутом.

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Ранее Фьюри записал видео, в котором обратился к Александру Усику. Он напомнил, что до реванша между боксерами осталось 10 недель.

"Сегодня официально 10 недель до мести Александру Усику. 10 недель - это время моих ожиданий. Приближается большой британский поезд", - сказал Фьюри.

В то же время украинец показал, как готовится к реваншу с британским боксером. Во время тренировки чемпион мира по боксу в супертяжелом весе поет и одновременно боксирует. Известно, что реванш против Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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