На слова Фьюри уже отреагировал промоутер Александра Усика.

Британский боксер Тайсон Фьюри записал очередное видео, в котором обратился к чемпиону мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBF Александру Усику. Он заявил, что до реванша между боксерами осталось 10 недель.

"Сегодня официально 10 недель до мести Александру Усику. 10 недель - это время моих ожиданий. Приближается большой британский поезд", - отметил Фьюри в своем Instagram во время пробежки, вероятно, готовясь к предстоящему поединку.

В свою очередь на такое заявление с иронией отреагировал промоутер Усика Александр Красюк. В частности он вспомнил, как Тайсон получил рассечение перед первым поединком с украинцем, в результате чего бой пришлось перенести.

Видео дня

"Дружище, пожалуйста, всегда надевай шлем на спарринги", - посоветовал Красюк в комментариях под видео британского боксера.

Последние новости бокса

Ранее Александр Усик показал, как готовится к реваншу с британским боксером. Во время тренировки чемпион мира по боксу в супертяжелом весе поет и одновременно боксирует, что поразило пользователей сети. Отмечается, что реванш против Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

В то же время тренер британского боксера Дэниеля Дюбуа Дон Чарльз набросился на Усика, назвав его фальшивым обладателем поясов и обвинил в мошенничестве. Это он сказал, вспомнив момент в пятом раунде поединка Усик - Дюбуа, который состоялся в августе 2023 года.

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