Тренер вспомнил о прошлогоднем поединке между британцем и украинцем.

Тренер британского боксера Даниеля Дюбуа Дон Чарльз раскритиковал чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика. Он назвал украинского боксера фальшивым обладателем поясов и обвинил в мошенничестве. Об этом Чарльз сказал в интервью talkSPORT Fight Night.

Тренер вспомнил момент в пятом раунде поединка Усик - Дюбуа, который состоялся в августе 2023 года, когда британский боксер пробил ниже пояса украинцу. Тогда Чарльз категорически не согласился с этим и заявил, что Усик якобы симулировал попадание в запретную зону.

"Усик - фейк. На первый взгляд, это профессионал своего дела, гений, но на самом деле - это фальшивка, мошенник и лжец! Он говорит, что верующий человек, говорит, что верит в Бога. Но если ты веришь в Бога, то должен знать одну из десяти заповедей - не лги! Его не существовало после удара по корпусу в бою с Дюбуа, я это видел вживую и мне не нужны никакие повторы. Он обманом смог вернуться в бой, это был удар по корпусу. Потому что если так, то за то, как он обманывал и вел себя, когда Дэниел его бросил, он должен получить "Оскар"", - эмоционально налетел тренер Дюбуа на Усика.

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Как писал УНИАН, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри эмоционально отреагировал на поразу Энтони Джошуа от Даниеля Дюбуа. Спортсмен обратился к главе Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии, который присоединился к организации вечера бокса в Лондоне, Турки Аль-Шейха, чтобы тот вернул ему деньги.

Также сообщалось, что Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова. Позже жена боксера прокомментировала такой инцидент.

"Все нормально, все хорошо! Позже Александр все объяснит! Ничего криминального. Всем спокойной ночи", - отметила она.

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