Обстоятельства выясняются.

Украинского боксера Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова. Об этом сообщил украинский спортсмен и политик Жан Беленюк.

"Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова. Обстоятельства выясняются", – заявил он.

В сети уже появились видео с задержанием украинского боксера. Детали пока неизвестны.

Обновлено: Жена боксера Екатерина Усик прокомментировала инцидент.

"Все нормально, все хорошо! Позже Александр все объяснит! Ничего криминального. Всем спокойной ночи", – подписала она историю в Instagram.

Александр Усик: вы могли это пропустить

Недавно известный украинский боксер, чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что хотел бы стать министром спорта. По его словам, он хотел бы работать с детьми не только в спорте, но и в психологии.

Напомним, что в августе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды украинским военным, спортсменам, деятелям культуры и других сфер. Среди тех, кто получил награду, был и Александр Усик.

Кроме того, Усик продолжает возглавлять рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории Pound for Pound (P4P). Новый перечень в июле обнародовал журнал The Ring.

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