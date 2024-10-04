Поединок между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря.

Украинский боксер Александр Усик показал, как готовится к поединку против британца Тайсона Фьюри.

Во время тренировки чемпион мира по боксу в супертяжелом весе поет и одновременно боксирует, что поразило пользователей сети.

Спортсмен во время подготовки исполнил песню группы Бумбокс "Любила". Известно, что реванш против Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

В то же время экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отметился новым скандальным заявлением в адрес Александра Усика. Боксер послал к черту Усика и всю его команду, а также заявил, что победит украинца в реванше и вернет свой титул.

"У тебя был шанс меня нокаутировать, но ты не закончил работу! Твоя ошибка! Теперь ты точно почувствуешь свирепость моей угрозы. К черту Александра Усика! К черту Эгиса Климаса! К черту Александра Красюка! И если вы топите за Усика, к черту и вас тоже! Цыганский король идет за вами. 21 декабря будет моим - я против всего мира. Встречайте трехкратного чемпиона мира!" - написал Фьюри в своем Instagram.

В свою очередь Александр Усик спокойно ответил на упреки Фьюри:

"Ты реально крутой, мой друг".

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Как писал УНИАН, тренер британского боксера Дэниеля Дюбуа Дон Чарльз отметился скандальным заявлением в адрес чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика. Он заявил, что украинский боксер является фальшивым обладателем поясов, а также обвинил его в мошенничестве.

Также сообщалось, что Тайсон Фьюри эмоционально отреагировал на поражение Энтони Джошуа в бою против чемпиона IBF Даниэля Дюбуа. Боксер даже обратился к главе Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии, чтобы тот вернул ему деньги.

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