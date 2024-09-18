По словам боксера, произошло недоразумение.

Вечером 17 сентября украинский боксер Александр Усик был задержан в аэропорту в польском Кракове. Спортсмен прокомментировал инцидент.

Он заявил, что все хорошо. Произошло недоразумение, которое быстро разрешилось, рассказал боксер в Instagram.

"Спасибо всем, кто волновался. Спасибо украинским дипломатам за поддержку. И респект польским правоохранителям, которые выполняют свои обязанности, несмотря на рост, вес, размах рук и регалии", – написал Усик.

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Задержание Усика в Польше

Вечером 17 сентября стало известно, что боксера Александра Усика задержали в аэропорту Кракова. Об этом сообщил украинский спортсмен и политик Жан Беленюк. При этом деталей он не раскрыл.

Позже жена боксера Екатерина Усик заявила, что все хорошо, и спортсмен потом все объяснит. Она добавила, не произошло "ничего криминального".

Задержание боксера прокомментировали и в МИД Украины. Как сообщили в дипучреждении, Генконсул Украины в Кракове выехал в аэропорт для выяснения всех обстоятельств.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Усика отпустили. Он отметил, что был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону.

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