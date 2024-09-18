По одной из версий, службы аэропорта отказались пускать на борт тренера боксера. Усик отказался лететь сам и встал на его защиту, из-за чего их обоих арестовали.

Медиа назвали две версии задержания украинского боксера Александра Усика в аэропорту Кракова вечером 17 сентября.

В частности, по данным источника издания ESPN, Усика задержали после того, как он пытался сесть на самолет в Валенсию, Испания, где он должен был начать подготовку к реваншу против Тайсона Фьюри.

"Источник сообщил, что Усику и его тренеру Сергею Лапину отказали в посадке после того, как представитель авиакомпании решил, что они непригодны для путешествия", - пишет издание.

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По словам источника, Усик объяснил, что они чувствуют себя хорошо, просто истощены почти 14-часовым путешествием из Киева. Из-за языкового барьера и категоричности Усика его и задержали, утверждает источник.

В то же время польский промоутер Анджей Василевски написал в X, что задержание произошло из-за того, что службы аэропорта не хотели пускать товарища боксера на борт "по непонятным причинам".

Украинский боксер в ответ на это отказался лететь сам и выступил против задержания товарища, в результате чего их обоих арестовали.

Впоследствии промоутер уточнил изданию Przeglad Sportowy, что речь шла о тренере Усика Сергее Лапине.

Задержание Усика в Польше - что известно

Вечером 17 сентября стало известно, что боксера Александра Усика задержали в аэропорту Кракова. Об этом сообщил украинский спортсмен и политик Жан Беленюк. Позже жена боксера Екатерина Усик заявила, что все хорошо, и спортсмен потом все объяснит.

На задержание боксера сразу отреагировали в украинском МИДе. Как сообщили в дипучреждении, генконсул Украины в Кракове выехал в аэропорт для выяснения всех обстоятельств.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Усика отпустили и выразил возмущение таким отношением к спортсмену.

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