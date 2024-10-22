Усик заявил, что во время реванша с Фьюри будет даже в лучшей форме, чем во время их первого поединка.

Украинский боксер Александр Усик поделился, от чего ему пришлось отказаться во время подготовки к реваншу с Тайсоном Фьюри. В интервью платформе Ready To Fight он заявил, что это отнимало слишком много времени.

Боксер рассказал, что ему неинтересно читать то, что о нем пишут пользователи в социальных сетях. Усик отметил, что это отнимает слишком много времени, которое можно потратить с пользой.

"Соцсети отнимают слишком много времени. Когда ты не пользуешься ими, то заполняешь голову полезной информацией. Это книги и изучение чего-то нового. Именно это помогает лучше сконцентрироваться на работе", - сказал Усик.

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Также чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO отметил, что для него каждая тренировка является уникальной. При подготовке к реваншу с Фьюри его команда обращается за помощью к ученым и психологам. Боксер надеется, что будет даже в лучшей форме, чем во время первого поединка с британцем.

Александр Усик - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что британский боксер Даниэль Дюбуа угрожает "прикончить" Александра Усика. Обладатель титула IBF в супертяжелом весе собирается провести реванш с украинцем.

Помимо этого Усик стал персонажем видеоигры Undisputed, которая посвящена профессиональному боксу. В ней также можно сыграть за Тайсона Фьюри, Мохаммеда Али и других знаменитых боксеров.

Кроме того, мы писали, что Усик вошел в десятку старейших чемпионов в тяжелом весе. 37-летний украинец присоединился в этом списке к братьям Кличко.

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