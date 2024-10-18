Усик стал десятым старейшим чемпионом мира в тяжелом весе, опередив легендарного Мухаммеда Али.

37-летний чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO в тяжелом весе Александр Усик вошел в десятку старейших обладателей титула в самом престижном дивизионе. По возрасту он уступает только двум другим знаменитым украинским боксерам - братьям Кличко.

Сегодня, 18 октября, Усику исполнилось 37 лет и 275 дней. Украинский боксер опередел знаменитого Мухаммеда Али, который потерял чемпионский пояс в возрасте 37 лет и 274 дней.

Уже 4 декабря Усик станет старше американского боксера Ларри Холмса, который был чемпионом в возрасте 37 лет и 322 дня. Напомним, что поединок-реванш против Тайсона Фьюри, в котором украинцу придется защищать звание чемпиона, состоится уже 21 декабря.

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Если Усик победит британца в реванше, он имеет все шансы до своего следующего боя стать шестым по возрасту чемпионом в тяжелом весе, обойдя Ленокса Льюиса.

Тем не менее Усику пока далеко до братьев Кличко. Владимир был чемпионом в 39 лет и 248 дней, а Виталий - в 42 года и 150 дней.

Самым старым чемпионом мира в тяжелом весе в истории остается Джордж Форман. Американец обладал титулом в возрасте 46 лет и 170 дней.

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