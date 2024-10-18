Игра Undisputed вышла 11 октября.

Украинский боксер Александр Усик стал персонажем известной боксерской игры Undisputed. В частности процесс съемки для видеоигры спортсмен показал в своем Instagram.

"Я горжусь тем, что участвую в первой большой боксерской видеоигре за последние 10 лет. Undisputed Standard Edition доступна на Xbox X|S, PS5 и Steam!", - написал он под своей заметкой.

Известно, что игра Undisputed вышла 11 октября. Кроме Усика, можно также сыграть за Тайсона Фьюри, Мохаммеда Али, Сауля "Канело" Альвареса, Теренса Кроуфорда и других известных боксеров.

До того, как вышла Undisputed, последней лицензионной игрой о боксе была Fight Night Champion 2011.

Александр Усик - последние новости

Как писал УНИАН, чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO в тяжелом весе вошел в десятку старейших обладателей титула в самом престижном дивизионе. По возрасту спортсмен уступает лишь двум другим известным боксерам - братьям Кличко.

Также Усик показал, как готовится к реваншу с Тайсоном Фьюри. Во время тренировки спортсмен поет и одновременно боксирует, что поразило пользователей сети.

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