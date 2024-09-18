По словам пограничника, Усик "слишком активно жестикулировал".

Вечером 17 сентября украинского боксера Александра Усика задержали в Польше в аэропорту Кракова. Позже в сети распространилось видео, на котором он идет в наручниках в окружении пограничников.

Как пишет издание Dziennik Polski, в польской пограничной службе объяснили, что это было не задержание, а мера предосторожности, и позже наручники сразу же сняли.

Как объяснил майор пограничной службы Яцек Михаловски, Усик и его спутник были сняты с рейса перевозчиком и потеряли статус пассажиров. Так как они не хотели покидать выход на посадку, поэтому была вызвана Служба безопасности аэропорта.

Видео дня

Он отметил, что наручники на Усика надели из-за "чрезмерно активной жестикуляции" боксера.

"Наручники были надеты из-за поведения этого господина, оба мужчины довольно активно жестикулировали, потому что были недовольны тем, что не летят. Поэтому надевание наручников было полностью упреждающим, в служебном помещении наручники были сняты сразу же", - объяснил он.

После того как Усика и его спутника привели в помещение СБ аэропорта, им объяснили причины их снятия с рейса, рассказал Михаловски. Позже прибыл украинский консул. Получив предупреждение в соответствии с правилами, мужчины покинули помещение около 10 часов вечера.

Он также добавил, что больше никаких дальнейших действий пограничной службы в связи с этим делом не предусмотрено.

Задержание Усика в Польше - что известно

Вечером 17 сентября стало известно, что боксера Александра Усика задержали в аэропорту Кракова, но впоследствии отпустили. Практически сразу же на задержание боксера отреагировали в украинском МИДе, заявив, что генконсул Украины в Кракове выехал в аэропорт для выяснения всех обстоятельств.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на инцидент, выразив возмущение таким отношением к спортсмену.

Позже СМИ назвали возможные причины задержания Усика. В частности, по одной из версий, Усику и его тренеру отказали в посадке на самолет из-за "непригодного к путешествию состояния". из-за языкового барьера и возмущения Усика арестовали.

По другой из версий, в посадке отказали лишь тренеру спортсмена, а Усик за него вступился.

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