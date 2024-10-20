Дюбуа пообещал 'прикончить' Усика

27-летний британец признался, что поединок с украинским чемпионом - его "незаконченное дело".

Британский боксер, обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа пригрозил "прикончить" украинского чемпиона Александра Усика.

В комментарии BoxNation британский тяжеловес заявил, что собирается провести реванш против чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO Усика. 27-летний Дюбуа признался, что это его "незаконченное дело".

"Я сделаю это правильно. Я прикончу его и это будет хороший бой. Это будет хороший объединительный поединок, и это очень важно. Это будет монументальное событие", - заявил Дюбуа.

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Усик против Дюбуа - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее тренер британского боксера Дэниеля Дюбуа Дон Чарльз раскритиковал чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика. Он назвал украинского боксера фальшивым обладателем поясов и обвинил в мошенничестве.

Тренер вспомнил момент в пятом раунде поединка Усик - Дюбуа, который состоялся в августе 2023 года, когда британский боксер пробил ниже пояса украинцу. Тогда Чарльз категорически не согласился с этим и заявил, что Усик якобы симулировал попадание в запретную зону.

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