Тайсон Фьюри заявил, что будет более сконцентрирован на ринге во время реванша с Александром Усиком. Британский боксер поделился своими ожиданиями от предстоящего боя, сообщает ESPN.
Фьюри считает, что победил в первом поединке с Усиком. Тем не менее он не собирается оспаривать решение судей.
Британец рассказал, что не вносил изменений в подготовку к реваншу. Несмотря на это, он пообещал изменить свой подход к бою.
"Единственные коррективы будут в ночь боя, когда я буду более сконцентрирован и в ринге будет меньше клоунады. Я делал много глупостей, и это мне дорого стоило", - сказал Фьюри.
Боксер отметил, что не собирается зацикливаться на результатах своего первого боя с Усиком. Он добавил, что ожидает еще один матч-реванш с украинцем:
"Это будет трилогия. У меня уже было три трилогии".
Тренер британского боксера, Энди Ли, во время общения с корреспондентами YouTube-канала Boxing News рассказал, что не видит во Фьюри каких-либо изменений после первого поединка с Усиком. Он ожидает, что британец будет более подготовленным ко второму бою:
"Перед первым боем с Усиком у него не было спаррингов из-за рассечения. Теперь у него будет полный лагерь и он наберет форму".
Ли отметил, что считает Фьюри одним из лучших бойцов в супертяжелом весе в истории. Он подчеркнул, что даже проигрыш Усику этого не меняет.
Реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри - последние новости
Ранее УНИАН сообщал, что украинский боксер Александр Усик назвал вещь, от которой ему пришлось отказаться при подготовке к реваншу против Тайсона Фьюри. По его словам, это отнимало слишком много времени, которое можно было потратить с пользей.
Кроме того, тренер британского боксера в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, Энди Ли, объяснил, почему он проиграл в первом бою с Усиком. Он подчеркнул, что травма британца внесла свои коррективы в тренировочный процесс.