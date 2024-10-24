Британский боксер заявил, что не вносил изменений в подготовку к реваншу.

Тайсон Фьюри заявил, что будет более сконцентрирован на ринге во время реванша с Александром Усиком. Британский боксер поделился своими ожиданиями от предстоящего боя, сообщает ESPN.

Фьюри считает, что победил в первом поединке с Усиком. Тем не менее он не собирается оспаривать решение судей.

Британец рассказал, что не вносил изменений в подготовку к реваншу. Несмотря на это, он пообещал изменить свой подход к бою.

Видео дня

"Единственные коррективы будут в ночь боя, когда я буду более сконцентрирован и в ринге будет меньше клоунады. Я делал много глупостей, и это мне дорого стоило", - сказал Фьюри.

Боксер отметил, что не собирается зацикливаться на результатах своего первого боя с Усиком. Он добавил, что ожидает еще один матч-реванш с украинцем:

"Это будет трилогия. У меня уже было три трилогии".

Тренер британского боксера, Энди Ли, во время общения с корреспондентами YouTube-канала Boxing News рассказал, что не видит во Фьюри каких-либо изменений после первого поединка с Усиком. Он ожидает, что британец будет более подготовленным ко второму бою:

"Перед первым боем с Усиком у него не было спаррингов из-за рассечения. Теперь у него будет полный лагерь и он наберет форму".

Ли отметил, что считает Фьюри одним из лучших бойцов в супертяжелом весе в истории. Он подчеркнул, что даже проигрыш Усику этого не меняет.

Реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что украинский боксер Александр Усик назвал вещь, от которой ему пришлось отказаться при подготовке к реваншу против Тайсона Фьюри. По его словам, это отнимало слишком много времени, которое можно было потратить с пользей.

Кроме того, тренер британского боксера в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, Энди Ли, объяснил, почему он проиграл в первом бою с Усиком. Он подчеркнул, что травма британца внесла свои коррективы в тренировочный процесс.

Вас также могут заинтересовать новости: