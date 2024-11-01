Украинский боксер всех удивил, заявил бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе.

Американский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон высказался о бое-реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Украинцу во время боя с западным спортсменом удалось всех удивить, поделился мнением Тайсон. Слова американского спортсмена приводит talkSPORT Boxing.

"Послушайте, Усик всех удивил. Я думаю, что Тайсон Фьюри слишком много играл на ринге", - сказал экс-чемпион мира.

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Тайсон также намекнул на своего фаворита во время реванша Усик - Фьюри:

"Я думаю, что ему (британскому боксеру, - Ред.) нужно серьезно относиться к таким поединкам и, надеюсь, он получит другой результат в реванше".

В центре внимания бой-реванш Усик - Фьюри - что известно

Новый бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри запланирован на 21 декабря. Реванш должен состояться в Саудовской Аравии. В конце октября британец заявил, что "будет более сконцентрированным, и в ринге будет меньше клоунады". Боксер признал, что делал много глупостей во время первого боя, и ему это "дорого стоило".

Напомним, Усик в мае победил Фьюри по решению судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Украинец защитил свои чемпионские пояса WBO, WBA и IBF и отобрал у британца титул чемпиона по версии WBC. После боя британец сказал, что Усик якобы победил из-за того, что в его стране война.

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