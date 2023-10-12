Майк Тайсон поделился своим мнением о Тайсоне Фьюри.

Легенда мирового бокса и бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон высказался о Тайсоне Фьюри накануне поединка "Цыганского короля" против Фрэнсиса Нганну.

57-летний экс-боксер отметил, что "Цыганский король" вошел в число великих бойцов и он является лучшим боксером супертяжелого веса на сегодняшний день. Также Майк Тайсон добавил, что Нганну намерен занять трон Фьюри.

"Фьюри - не величайший боец всех времен, но он находится очень высоко. Он величайший в данный момент. Тайсон уже входит в число великих бойцов.

Давайте не забывать о его прошлом - бой с Нганну будет не его первым поединком. Фьюри уже защищал свой титул, он непобежденный. Тайсон - нынешняя сенсация в боксе, в этом нет никаких сомнений. Но мы здесь ради того, чтобы занять его трон", - приводит слова Майка Тайсона BoxingSocial.

Напомним, поединок Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии. Бой пройдет по классическим правилам бокса.

Этот поединок станет дебютом для бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну в профессиональном боксе. Тайсон Фьюри, в свою очередь, на профессиональном ринге провел 34 поединка (33 победы и одна ничья). Британец является действующим обладателем титула WBC в супертяжелом весе.

Ранее УНИАН сообщал, что Тайсон Фьюри подписал контракт на бой против украинца Александра Усика. Это будет первый в 21-м столетии поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Точная дата боя Усик - Фьюри станет известна после поединка "Цыганского короля" против Нганну.

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