Отец "Цыганского короля" собирался отменить тот поединок за несколько недель до боя.

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО), ответил на вопрос о том, какой бой был сложнее для его сына - тот, в котором он выиграл у Владимира Кличко, или тот, в котором он смог встать после нокдауна в 12-м раунде с Деонтеем Уайлдером.

"Это близкие бои, но победа над Владимиром Кличко. Он был аутсайдером у букмекеров. Мы знали, что он может справиться с этим, и он одержал победу над Кличко, вероятно, в худший момент в своей жизни.

Он выходил на тот бой с психологическими проблемами. Я собирался отменить тот поединок за несколько недель до боя. Я пришел в спортзал на спарринг, а Тайсон лежал на полу и плакал. Я подумал: "Что, черт возьми, здесь происходит?", а потом сказал: "Ты не можешь драться. Забудь обо всем этом".

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Он говорил: "Я всю жизнь занимался боксом, чтобы дойти до этого момента, я претендент номер один. Я никогда больше не получу такой шанс. Независимо от того, что я чувствую, я буду сражаться и одержу победу над ним". Мы прошли через это вместе с ним. Остальное уже - история", - сказал Джон Фьюри для DAZN.

Победа Фьюри над Кличко: главное

Бой состоялся 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе. Тайсон Фьюри одержал победу единогласным решением судей и отобрал у Владимира Кличко титулы IBF, IBO, WBO, WBA и The Ring.

После этого Фьюри дважды срывал реванш против украинца - их второй бой в итоге так и не состоялся.

Фьюри после победы над Кличко проходил лечение от наркозависимости и депрессии и потерял все свои пояса. Он смог вернуться на ринг только в 2018 году.

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