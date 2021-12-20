Тайсон Фьюри заявил, что Владимир Кличко никогда не смог бы победить его.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассыпался в комплиментах в адрес экс-чемпиона Владимира Кличко.

Фьюри высказался о Кличко-младшем в интервью YouTube-каналу TheRingDigital.

"Владимир имел хорошую технику, был большим боксером. Очень умный, смышленый. У него был динамит в правой руке, хорошая левая. Хорошая работа ног. Он был чемпионом мира 11 лет. Он был очень хорошим бойцом. Пока он не начал работать с Эмануэлем Стюардом - вступал в войну в ринге, бывал в нокаутах. Но Стюард поработал над его боксом, джебом. Научил Владимира использовать длину рук", - сказал Фьюри.

Британец заявил, что Кличко - легенда бокса:

"Конечно, Владимир Кличко был легендарным боксером. Он держал пояса долгое время. Легко выиграть титул один раз, но защищать их и держать на высоком уровне свои выступления годами - тяжело. Лучше всего подходит слово "постоянство". Он постоянно хорошо тренировался, год за годом - это тяжело. Кличко - один из лучших супертяжей в истории. Владимир жил и дышал боксом. Действовал правильно, тренировался целый год. Топ-профессионал и бизнесмен мирового класса".

При этом Фьюри заявил, что Кличко никогда не смог бы победить его:

"Когда-то я спросил Кличко: "Ты собираешься быть большим чемпионом. Но кто самый сильный, против кого ты боксировал?". Кто был его соперником? Хэй, Пулев, Дженнингс, который был в плохой форме? Кличко никогда в истории не победил бы меня. Помню, как люди говорили, что Владимир больше не так хорош. Конечно, когда люди проигрывают мне - значит, или им было плохо, или они на спаде".

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Победа Фьюри над Кличко: главное

Бой состоялся 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе.

Тайсон Фьюри одержал победу единогласным решением судей и отобрал у Владимира Кличко титулы IBF, IBO, WBO, WBA и The Ring.

После этого Фьюри дважды срывал реванш против украинца - их второй бой в итоге так и не состоялся.

Фьюри проходил лечение от наркозависимости и депрессии, и лишился всех своих поясов. Он смог вернуться на ринг только в 2018 году.

Кличко в апреле 2017 года уступил Энтони Джошуа и завершил карьеру.

Автор: Антон Дударь