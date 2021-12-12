Александр Усик и Тайсон Фьюри встретились перед боем Василия Ломаченко.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик встретился с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Это произошло перед боем Василия Ломаченко против Ричарда Комми. Усик прилетел в Нью-Йорк, чтобы поддержать кума, а Фьюри - чтобы поздравить своего (а заодно и Ломаченко) промоутера Боба Арума с 90-летием.

Фьюри и Усик встретились у ринга. Они пожали друг другу руки, после чего британец громко сказал: "Отличная работа, мужик!". Дальше он неразборчиво начал говорить что-то украинцу на ухо.

Затем, когда Фьюри отошел, его спросили, что он сказал Усику. Британец ответил: "Усик может пососать мои шары".

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Автор: Антон Дударь