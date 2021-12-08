Всемирный боксерский совет (WBC) обязал временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Диллиана Уайта (28-2, 18 КО) и чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) приступить к переговорам о поединке.
"WBC объявляет начало периода свободных переговоров в соответствии с Правилами и Положениями WBC об обязательной защите между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и обязательным претендентом и временным чемпионом WBC Диллианом Уайтом", - говорится в сообщении Всемирного боксерского совета.
Это значит, что интригующий поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком в ближайшее время не состоится.
Читайте также"Я перееду Усика, словно грузовик": Фьюри ждет бой с украинским боксеромСитуация в супертяжелом весе: главное
- В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.
- Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Александра Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.
- Теперь Усик и Джошуа должны провести реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш может состояться ориентировочно в марте - апреле 2022 года.
- Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Сообщалось, что ему необходимо будет провести защиту титула в поединке против победителя боя между Диллианом Уайтом и Отто Валлином. Но пока неизвестно, состоится ли поединок Уайта и Валлина.
- Промоутер Джошуа предложил провести в супертяжелом весе так называемый "Финал четырех".
Фьюри заявил, что его интересуют бои только против двух соперников.