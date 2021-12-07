Тайсон Фьюри хочет, чтобы Энтони Джошуа определился со своей целью.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри призвал Энтони Джошуа разрешить ему провести поединок с Александром Усиком.

Британец высказался в интервью Ютуб-каналу iFL TV.

"Слова Джошуа о том, что он может взять отступные? Я не буду высказывать свое мнение по этому поводу, потому что он посмотрит это интервью и откажется отходить в сторону. Я хочу, чтобы он посторонился, после чего я смогу полностью разнести Александра Усика", - заявил Фьюри.

"Если Джошуа это сделает, то сделает, если нет, то нет. Я скажу только одно: разберись с этим, черт побери. Возьми свои деньги и свали или же дерись с этим парнем. Выбери одно или другое", - добавил Тайсон.

Напомним, что ранее промоутер Усика Александр Красюк рассказал, что Джошуа может уйти в сторону и назвал условие, чтобы поединок между Фьюри и украинцем состоялся.

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Ситуация в супертяжелом весе: главное

В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.

Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Александра Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.

Теперь Усик и Джошуа должны провести реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш может состояться ориентировочно в марте - апреле 2022 года.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Сообщалось, что ему необходимо будет провести защиту титула в поединке против победителя боя между Диллианом Уайтом и Отто Валлином. Но пока неизвестно, состоится ли поединок Уайта и Валлина.

Промоутер Джошуа предложил провести в супертяжелом весе так называемый "Финал четырех".

Фьюри заявил, что его интересуют бои только против двух соперников.

Автор: Артем Будрин