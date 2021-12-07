Тайсон Фьюри / фото REUTERS

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри призвал Энтони Джошуа разрешить ему провести поединок с Александром Усиком.

Британец высказался в интервью Ютуб-каналу iFL TV.

"Слова Джошуа о том, что он может взять отступные? Я не буду высказывать свое мнение по этому поводу, потому что он посмотрит это интервью и откажется отходить в сторону. Я хочу, чтобы он посторонился, после чего я смогу полностью разнести Александра Усика", - заявил Фьюри. 

"Если Джошуа это сделает, то сделает, если нет, то нет. Я скажу только одно: разберись с этим, черт побери. Возьми свои деньги и свали или же дерись с этим парнем. Выбери одно или другое", - добавил Тайсон.

Напомним, что ранее промоутер Усика Александр Красюк рассказал, что Джошуа может уйти в сторону и назвал условие, чтобы поединок между Фьюри и украинцем состоялся.

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Ситуация в супертяжелом весе: главное

Автор: Артем Будрин