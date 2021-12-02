Энтони Джошуа / фото REUTERS

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа может отказаться от незамедлительного реванша с Александром Усиком, чтобы украинец мог провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщил промоутер Усика Александр Красюк, передает Sky Sports.

Красюк подчеркнул, что Джошуа может пойти на такой шаг, если получит приемлемую для себя сумму отступных.

"Разговоры о том, что Джошуа отойдет в сторону, ведутся со времен досрочной победы Фьюри над Уайлдером. Я слышал, что Джошуа может рассмотреть предложение об отступных, если деньги будут правильными, поскольку он испытывает уважение к супертяжелому дивизиону и готов позволить провести бой за звание абсолютного чемпиона", - сказал промоутер.

Красюк также заявил о готовности Усика подраться с Фьюри в следующем бою:

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"Усик говорит, что в следующем бою он может подраться с Фьюри, если предложение будет правильным, и Джошуа позволит это сделать".

Ситуация в супертяжелом весе: главное

Автор: Антон Дударь