Александр Красюк считает такой вариант реальным.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа может отказаться от незамедлительного реванша с Александром Усиком, чтобы украинец мог провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщил промоутер Усика Александр Красюк, передает Sky Sports.

Красюк подчеркнул, что Джошуа может пойти на такой шаг, если получит приемлемую для себя сумму отступных.

"Разговоры о том, что Джошуа отойдет в сторону, ведутся со времен досрочной победы Фьюри над Уайлдером. Я слышал, что Джошуа может рассмотреть предложение об отступных, если деньги будут правильными, поскольку он испытывает уважение к супертяжелому дивизиону и готов позволить провести бой за звание абсолютного чемпиона", - сказал промоутер.

Красюк также заявил о готовности Усика подраться с Фьюри в следующем бою:

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"Усик говорит, что в следующем бою он может подраться с Фьюри, если предложение будет правильным, и Джошуа позволит это сделать".

Ситуация в супертяжелом весе: главное

В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.

Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Александра Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.

Теперь Усик и Джошуа должны провести реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш может состояться ориентировочно в марте - апреле 2022 года.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Сообщалось, что ему необходимо будет провести защиту титула в поединке против победителя боя между Диллианом Уайтом и Отто Валлином. Но пока неизвестно, состоится ли поединок Уайта и Валлина.

Промоутер Джошуа предложил провести в супертяжелом весе так называемый "Финал четырех".

Фьюри заявил, что его интересуют бои только против двух соперников.

Автор: Антон Дударь