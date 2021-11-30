Украинский боксер рассказал, как он проплыл 10 километров в бассейне.

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик вспомнил, как он тренировался в бассейне перед Олимпийскими играми в Лондоне.

Слова боксера приводит LuckyPunch в Instagram.

"Когда мы готовились к Олимпиаде-2012, мы плыли в бассейне 10 км. Нельзя было останавливаться - только плаваешь от борта к борту. Мы плыли пять часов и три минуты. Было нелегко, но после того, как я это сделал, то подумал, что без проблем смог бы стать пилотом космического корабля, ведь мне гораздо легче было бы. Меня два дня штормило. Я за руль не садился, а когда ел, то было такое ощущение, будто греб 5 часов", - рассказал Александр.

Напомним, что на Олимпиаде-2012 Усик выиграл золото, побив в финале итальянца Клементе Руссо. Украинец тогда взял реванш, ведь Руссо победил Усика в 1/4 финала Олимпиады-2008 в Пекине.

Александр Усик - чемпион мира: главное

Этой осенью Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Уже известно, что Усик проведет реванш с британцем.

Александр получил пояса, которые забрал у Джошуа и показал их публике.

В лагере Тайсона Фьюри планируют провести бой с украинцем.

Автор: Артем Будрин