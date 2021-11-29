Звездный боксер из Болгарии Кубрат Пулев дал свой комментарий относительно реванша между Энтони Джошуа и Александром Усиком.
"Я считаю, что Усик может доминировать в супертяжелом весе, потому что он прекрасный боец. У него много опыта, он выходец из русской школы бокса. Усик - очень комбинационный боксер. На мой взгляд, в реванше Усик нокаутирует Энтони Джошуа", - сказал Пулев.
"Александр очень много комбинирует, он быстрый, но увидим. Возможно, Усик и не будет доминировать. Возможно, я не знаю. Никто этого не знает. Супертяжелый вес - это супертяжелый вес. Никто не знает, что произойдет", - добавил болгарин для Fight Hub TV.
Заметим, что Пулев в своей карьере проигрывал лишь дважды: в 2014 году Владимиру Кличко нокаутом и в 2020 году Джошуа так же досрочно победил болгарина.
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Усик - Джошуа: что известно о реванше
- Изначально в контракте на первый бой Усика и Джошуа была прописана опция реванша на случай поражения британского боксера. Джошуа воспользовался ей.
- Сообщалось, что реванш пройдет, скорее всего, в марте или апреле 2022 года.
- Что касается места проведения боя, то наиболее вероятным вариантом является Великобритания. Также изучаются варианты с Украиной, США и Ближним Востоком.
- Виталий Кличко прокомментировал возможность проведения реванша в Киеве.
- Стало известно, как распределят гонорары в поединке-реванше.
- Джошуа заявил, что не против провести реванш в Киеве.