Кубрат Пулев высказался о шансах Александра Усика нокаутировать Энтони Джошуа.

Звездный боксер из Болгарии Кубрат Пулев дал свой комментарий относительно реванша между Энтони Джошуа и Александром Усиком.

"Я считаю, что Усик может доминировать в супертяжелом весе, потому что он прекрасный боец. У него много опыта, он выходец из русской школы бокса. Усик - очень комбинационный боксер. На мой взгляд, в реванше Усик нокаутирует Энтони Джошуа", - сказал Пулев.

"Александр очень много комбинирует, он быстрый, но увидим. Возможно, Усик и не будет доминировать. Возможно, я не знаю. Никто этого не знает. Супертяжелый вес - это супертяжелый вес. Никто не знает, что произойдет", - добавил болгарин для Fight Hub TV.

Заметим, что Пулев в своей карьере проигрывал лишь дважды: в 2014 году Владимиру Кличко нокаутом и в 2020 году Джошуа так же досрочно победил болгарина.

Усик - Джошуа: что известно о реванше

Автор: Артем Будрин