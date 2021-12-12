Украинец одержал уверенную победу.

В ночь с 11 на 12 декабря в Нью-Йорке состоялось шоу с участием знаменитого украинского боксера.

УНИАН провел онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Комми.

Василий Ломаченко (15–2, 11 КО), экс-чемпион мира в легком весе, сражался против 34-летнего Ричарда Комми из Ганы (30–3, 27 KO), который ранее владел поясом IBF.

Бой прошел с большим доминированием Василия Ломаченко. Украинец отправил соперника в нокдаун в 7-м раунде.

— Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021

Ганиец сумел выжить и затем выстоять до конца 12-раундового боя. Однако решение судей сомнений не вызывало.

По итогам 12 раундов Ломаченко одержал победу единогласным решением судей.

Счет на судейских записках - 117:100, 118:109, 118:109.

Ломаченко - Комми: итоги боя

Ломаченко стал обладателем пояса интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

Ломаченко провел свой 18-й поединок на профи-ринге и одержал 16-ю победу.

Для Ричарда Комми это был 34-й бой, он потерпел четвертое поражение.

Сообщалось, что победитель этого боя может провести бой против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джордж Камбососа-младшего.

Автор: Владимир Медяник