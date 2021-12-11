Два бывших чемпиона мира определят, кто из них сильнее.

В ночь с 11 на 12 декабря на арене спорткомплекса Madison Square Garden в Нью-Йорке состоится поединок между украинским боксером Василием Ломаченко и ганцем Ричардом Комми.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Комми.

Ломаченко - Комми: где смотреть бой

Трансляция боя состоится ранним утром 12 декабря по Киеву. Бой Ломаченко и Комми начнется в 06:00 утра.

Для Ломаченко это будет второй выход на ринг после поражения от Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. Всего украинец провел 17 поединков в профи (15 побед и 2 поражения). На счету Комми на профи-ринге 30 побед (27 нокаутом) и 3 поражения.

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Соперники провели взвешивание. Оба вписались в лимит и показали идентичный вес - 60,9 кг. После этого они провели дуэль взглядов.

— Top Rank Boxing (@trboxing) December 10, 2021

На первой дуэли взглядов украинец и вовсе рассмешил своего оппонента.

"Ричард Комми обладает большой мощью, размахом рук, опытом. Для меня это интересный вызов, и я уверен, что фанатам понравится предстоящий бой. Я на 100 процентов здоров и готов к субботнему вечеру. Не могу дождаться. Мэдисон-сквер-гарден для меня словно второй дом, здесь случилось много классных моментов в моей карьере. Здесь я завоевал титул в лёгком весе, победив Хорхе Линареса, так что возвращение сюда вызывает у меня много приятных воспоминаний", - сказал перед боем Ломаченко.

Комми также поделился ожиданиями от поединка:

"За мной стоит вся моя страна. Я знаю, что это будет нелегкий бой. То, что произошло в бою с Теофимо Лопесом, осталось в прошлом. Я воспринял это как мужчина. Поражения - это часть бокса, главное - вернуться. И я сумел сделать это мощно. Поэтому Лома выбрал меня для своего следующего боя".

Автор: Владимир Медяник