В Нью-Йорке состоялась пресс-конференция, посвященная бою между украинцем Василием Ломаченко и ганцем Ричардом Комми.
В рамках пресс-конференции боксеры ответили на вопросы СМИ, а также провели первую дуэль взглядов.
Ломаченко заявил, что подходит к этому бою без проблем со здоровьем, а также выразил уверенность, что бой будет интересным:
"Комми - сильный боец. Я думаю, что мы подарим фанатам очень интересный бой. У Комми есть сила, мощь, опыт. У него большое сердце".
Комми подчеркнул, что поединок будет нелегким:
"За мной стоит вся моя страна. Я знаю, что это будет нелегкий бой. То, что произошло в бою с Теофимо Лопесом, осталось в прошлом. Я воспринял это как мужчина. Поражения - это часть бокса, главное - вернуться. И я сумел сделать это мощно. Поэтому Лома выбрал меня для своего следующего боя".
В ходе дуэли взглядов Ломаченко что-то сказал Комми, что рассмешило ганца. После этого боксеры обменялись еще парой фраз и пожали друг другу руки.
Видео опубликовал YouTube-канал Top Rank Boxing.
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Ломаченко - Комми: перед боем
- Поединок украинца и ганца состоится в ночь с 11 на 12 декабря по Киеву: где смотреть бой Ломаченко - Комми.
- Для Ломаченко это будет 18-й бой на профи-ринге. У него 15 побед при двух поражениях. У Комми - 30 побед при трех поражениях.
- Перед поединком был опубликован яркий промо-ролик.
- Промоутер Александра Усика дал неожиданный прогноз на бой.
- Также своим прогнозом на поединок поделился экс-тренер Владимира Кличко.