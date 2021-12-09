Два экс-чемпиона мира совсем скоро встретятся в ринге.

В Нью-Йорке состоялась пресс-конференция, посвященная бою между украинцем Василием Ломаченко и ганцем Ричардом Комми.

В рамках пресс-конференции боксеры ответили на вопросы СМИ, а также провели первую дуэль взглядов.

Ломаченко заявил, что подходит к этому бою без проблем со здоровьем, а также выразил уверенность, что бой будет интересным:

"Комми - сильный боец. Я думаю, что мы подарим фанатам очень интересный бой. У Комми есть сила, мощь, опыт. У него большое сердце".

Комми подчеркнул, что поединок будет нелегким:

"За мной стоит вся моя страна. Я знаю, что это будет нелегкий бой. То, что произошло в бою с Теофимо Лопесом, осталось в прошлом. Я воспринял это как мужчина. Поражения - это часть бокса, главное - вернуться. И я сумел сделать это мощно. Поэтому Лома выбрал меня для своего следующего боя".

В ходе дуэли взглядов Ломаченко что-то сказал Комми, что рассмешило ганца. После этого боксеры обменялись еще парой фраз и пожали друг другу руки.

Видео опубликовал YouTube-канал Top Rank Boxing.

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Автор: Антон Дударь