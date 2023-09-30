Жить за страну сложнее, чем умереть, считает легендарный боксер.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко высказался о войне России против Украины.

Легендарный боксер для канала ZDF дал интервью, в котором подчеркнул, что он бывал на фронте.

"Нет, я не готов умереть за страну. Я готов жить за страну. Это сложнее, чем умереть. В Украине сейчас нет уверенности, что ты останешься живым или останешься здоровым", - сказал Кличко.

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Он также заявил о готовности попасть на фронт и подчеркнул, что бывал там, чтобы "создать впечатление". Каждый украинец, по его словам, в возрасте до 60 лет должен быть готов к тому, что в определенный момент ему придется воевать.

По мнению боксера, не все украинцы должны идти на фронт, потому что кто-то должен обеспечивать порядок в тылу. В то же время Кличко отметил, что всем украинцам необходимо учиться пользоваться оружием, а также оказывать первую медицинскую помощь.

"Украина - это не Россия. Украина имеет свои границы, свой язык и свои стремления к демократии", - добавил Кличко-младший.

Напомним, что ранее Кличко поддержал защитников Мариуполя, которые героически противостояли российским оккупантам на заблокированном заводе "Азовсталь".

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