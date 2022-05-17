Знаменитый в прошлом боксер восхитился героизмом защитников Мариуполя.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поддержал защитников Мариуполя, которые продолжают героически противостоять российским оккупантам на заблокированном заводе "Азовсталь".

Знаменитый спортсмен посвятил пост в социальных сетях украинским воинам, в котором выразил им слова поддержки и восхитился их героизмом.

"Я горжусь нашими храбрыми украинскими женщинами и мужчинами на "Азовстали", которые страдают и борются за свою жизнь, свои семьи, свой город Мариуполь, за свободу в Украине и европейские ценности", - написал Кличко.

Как сообщал УНИАН, 16 мая российские СМИ сообщили, что оккупанты договорились с украинскими защитниками из "Азовстали" об открытии коридора для раненых бойцов в направлении Новоазовска (территория "ДНР").

Впоследствии командир "Азова" Денис Прокопенко ("Рэдис") заявил, что "для сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа".

Прокопенко также подчеркнул, что ни одно вооружение не будет работать без профессионально подготовленных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии.

17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку, для последующего возвращения их домой будет осуществлена ​​процедура обмена.

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