Бывший боксер рассказал, с чем придется столкнуться Александру Усику во втором бою с Фьюри.

21 декабря 2024 года на Kingdom Arena состоится повторный поединок между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. На кону стоит титул чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO, которыми обладает наш спортсмен. Экс-чемпион Европы Спенсер Оливер заявил, что он внимательно следит за тренировочным лагерем и за самим Фьюри. И он видит, что британец находится в отличной форме.

"Тайсон допустил ряд ошибок в первом бою, много бегал и очень наслаждался боем. Речь шла о показухе на ринге, и я думаю, что он слишком уж наслаждался собой. Однако теперь он сосредоточен и я не думаю, что он позволит Усику вернуться в бой, как это было в первом поединке, если Тайсон выиграет в первых шести раундах. Определенно нет", – сказал Оливер, передает Talk Sport.

Кроме того, бывший боксер подчеркнул, что если Фьюри "заиграется" с набором веса к поединку, это может стать "его собственной погибелью". Он уже демонстрирует более грузное, чем обычно, телосложение в тренировочном лагере, где он проходит подготовку на Мальте.

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Реванш Усик-Фьюри - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что Макгрегор поделился собственными ожиданиями от этого поединка. "Я ожидаю гораздо более собранного и тактического Тайсона Фьюри , да и разница в размерах существенная. Но Усик - очень искусный боксер, и это будет чертовски интересный бой", - отметил он.

Кроме того, Усик рассказал о том, о чем думал во время поединка с Фьюри. И ответил, почему он тогда не нокаутировал британца. "Я не хотел ему наносить вред, я просто боксировал.", – подчеркнул украинец.

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