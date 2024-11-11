При этом Усик признан лучшим боксером супертяжелого дивизиона.

Компьютеризированная система портала BoxRec обновила свой рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (Р4Р). При этом украинец Александр Усик не вошел даже в первую десятку.

В списке Усик занимает лишь 15-е место, у другого звездного украинского боксера Василия Ломаченко - 17-я позиция.

При этом Усик лидирует в рейтинге BoxRec среди супертяжей, Ломаченко занимает 4-е место среди представителей легкого веса, Денис Беринчик - седьмое.

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Лидером рейтинга BoxRec является абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ. На втором месте мексиканец Сауль Альварес - 2-й, на третьем - чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис.

Новости бокса

Умер известный украинский боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков, ему было 45 лет. Известно, что в начале 2024 года Узелкова экстренно госпитализировали в киевскую больницу и сделали операцию на сердце, сейчас он находился на этапе реабилитации.

Ранее менеджер Усика назвал возможного соперника для украинца после реванша с Фьюри. Если Усик победит, то следующий поединок может провести с британским боксером Даниэлем Дюбуа.

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