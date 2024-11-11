Компьютеризированная система портала BoxRec обновила свой рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (Р4Р). При этом украинец Александр Усик не вошел даже в первую десятку.
В списке Усик занимает лишь 15-е место, у другого звездного украинского боксера Василия Ломаченко - 17-я позиция.
При этом Усик лидирует в рейтинге BoxRec среди супертяжей, Ломаченко занимает 4-е место среди представителей легкого веса, Денис Беринчик - седьмое.
Лидером рейтинга BoxRec является абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ. На втором месте мексиканец Сауль Альварес - 2-й, на третьем - чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис.
Новости бокса
Умер известный украинский боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков, ему было 45 лет. Известно, что в начале 2024 года Узелкова экстренно госпитализировали в киевскую больницу и сделали операцию на сердце, сейчас он находился на этапе реабилитации.
Ранее менеджер Усика назвал возможного соперника для украинца после реванша с Фьюри. Если Усик победит, то следующий поединок может провести с британским боксером Даниэлем Дюбуа.