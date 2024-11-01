Если чемпион мира по версиям WBA, WBA, WBO и IBO Александр Усик победит Тайсона Фьюри во время реванша, то следующий поединок украинец может провести с британским боксером Даниэлем Дюбуа. Такое мнение высказал менеджер украинского боксера Эгис Климас, передает Boxing King.
"Когда Александр во второй раз победит Тайсона, то в его весовой категории больше не останется интересных боксеров, кроме Даниэля Дюбуа. Он - обладатель титула IBF. Еще многие люди вспоминают первый бой и тот спорный удар. Это был бы идеальный реванш, поединок за титул абсолютного чемпиона мира", - отметил менеджер Усика.
В то же время бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон заявил, что во время реванша будет болеть за британского боксера.
"Усик всех удивил. Фьюри слишком много играл на ринге. Ему нужно серьезно относиться к таким поединкам и, надеюсь, он получит другой результат в реванше", - отметил он.
Реванш Усик - Фьюри - последние новости
Ранее Тайсон Фьюри заявил, что будет более сконцентрированным на ринге во время реванша с Александром Усиком. По его словам, он планирует изменить свой подход к бою. Известно, что поединок состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Также сообщалось, что Александр Усик и Тайсон Фьюри провели первую битву взглядами перед реваншем. На пресс-конференцию украинец прибыл в черном костюме с красным галстуком в образе Хитмена. Это главный герой компьютерной игры, который является профессиональным киллером и работает под именем Агент 47.