В начале 2024 года Узелкова экстренно госпитализировали в киевскую больницу и сделали операцию на сердце.

Известный украинский боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков умер на 45 году жизни, об этом сообщает Украинская федерация бокса.

"С глубокой скорбью сообщаем, что украинский бокс понес тяжелую утрату - ушел из жизни Вячеслав Узелков. Его имя навсегда останется в истории спорта, а пример силы, стойкости и преданности своему делу будет вдохновлять будущие поколения", - говорится в сообщении.

В начале 2024 года Узелкова экстренно госпитализировали в киевскую больницу и сделали операцию на сердце, сейчас он находился на этапе реабилитации.

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В Instagram сам спортсмен сообщал, что во время операции был на грани жизни и смерти - две недели находился в коме. Также он рассказывал, что весь сложный для него период рядом была его избранница.

Вячеслав Узелков - что о нем известно

Вячеслав Узелков - известный украинский боксер, который родился в Виннице. С детства занимался боксом, впоследствии стал это делать на профессиональном уровне.

Дебютировал на ринге в 2004 году. Его боксерская карьера продолжалась 10 лет. Впоследствии он начал свою тренерскую деятельность и участвовал в съемках телепроектов. В 2015 году стало известно, что боксер перенес инсульт.

Позже он скандально развелся с фитнес-тренером Мариной Боржемской.