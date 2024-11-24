Александр Усик при пересмотре поединка с Тайсоном Фьюри рассказал, о чем он думал на протяжении поединка.

Экс-абсолютный чемпион в сверхтяжелом весе (WBA, WBC, WBO и IBO) Александр Усик объяснил причину, почему он специально не стал давить на британского боксера Тайсона Фьюри в 9 раунде поединка, который состоялся 18 мая. В этот момент украинский спортсмен не хотел наносить сильный урон противнику, так как думал о его семье.

"Я не хотел ему наносить вред, я просто боксировал. Мне не нужно этого делать, наносить вред. Я знаю, что такое бокс. Я знаю, что после боя он поедет домой к детям, к жене. Это плохо, когда ты наносишь вред своему оппоненту", – завил Усик в эфире Youtube-канала TNTSportsBoxing.

Оба боксера в этот момент находились перед большим экраном и пересматривали предыдущий поединок, комментируя то, что с ними происходило на ринге. Фьюри, в свою очередь, откровенно признался, что, когда украинец начал его серьезно избивать, он испытал тяжелые мгновения.

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Ранее УНИАН сообщал, что Тайсон намекнул на своего фаворита в поединке между украинцем Александром Усиком и британцем.

Кроме того, менеджер Усика назвал возможного соперника для украинца после реванша с Фьюри. "Когда Александр во второй раз победит Тайсона, то в его весовой категории больше не останется интересных боксеров, кроме Даниэля Дюбуа", - отметил менеджер Усика.

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