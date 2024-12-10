Бой состоится меньше, чем через две недели, поэтому уже сейчас к нему нужно подготовиться.

Уже совсем скоро, в ночь с 21 на 22 декабря состоится повторный поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри за титул чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе. Он пройдет на на Kingdom Arena.

В первом поединке, напомним, наш спортсмен победил разделенным решением судей.

Где смотреть бой Александр Усик — Тайсон Фьюри

Трансляцию будет проводить платформа Megogo. Для этого украинцам необходимо приобрести одну из подписок — "Оптимальная", "Максимальная", "Спорт" или "MEGOPACK XL".

Видео дня

Точное время боя будет озвучено позже. Однако в прошлый раз поединок стартовал где-то в 01:30.

Противостояние Усика и Фьюри

Усик стал первым обладателем титула абсолютного чемпиона в супертяжелом весе за последние 25 лет. Однако буквально через несколько месяцев он его же и потерял.

Ни Усик, ни Фьюри не будет абсолютным чемпионом в случае победы. Все из-за того, что Усик отказался от пояса IBF, который разыграли Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа.

Ранее УНИАН сообщал, что Майк Тайсон видит в реванше победу Фьюри, если он серьезно к нему отнесется.

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