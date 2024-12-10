Уже совсем скоро, в ночь с 21 на 22 декабря состоится повторный поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри за титул чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе. Он пройдет на на Kingdom Arena.
В первом поединке, напомним, наш спортсмен победил разделенным решением судей.
Где смотреть бой Александр Усик — Тайсон Фьюри
Трансляцию будет проводить платформа Megogo. Для этого украинцам необходимо приобрести одну из подписок — "Оптимальная", "Максимальная", "Спорт" или "MEGOPACK XL".
Точное время боя будет озвучено позже. Однако в прошлый раз поединок стартовал где-то в 01:30.
Противостояние Усика и Фьюри
Усик стал первым обладателем титула абсолютного чемпиона в супертяжелом весе за последние 25 лет. Однако буквально через несколько месяцев он его же и потерял.
Ни Усик, ни Фьюри не будет абсолютным чемпионом в случае победы. Все из-за того, что Усик отказался от пояса IBF, который разыграли Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа.
Ранее УНИАН сообщал, что Майк Тайсон видит в реванше победу Фьюри, если он серьезно к нему отнесется.