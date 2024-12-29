Сейчас причина смерти боксера неизвестна.

Чемпион мира по боксу по версии WBA Gold в тяжелом весе Пол Бамба (19-3, 18 KO) умер через шесть дней после того, как завоевал свой титул. Об этом рассказал менеджер боксера Не-Йо в своем Instagram.

Как стало известно, спортсмен скончался в пятницу, 27 декабря, в возрасте 35 лет. На данный момент причина смерти Пола неизвестна.

"Он был упорным, но уверенным боксером с неустанными амбициями достичь величия. Более всего он был необыкновенным человеком, который вдохновлял многих своим исключительным стремлением и решимостью. Мы разбиты из-за его смерти и любезно просим о конфиденциальности и понимании в это трудное время, когда вместе справляемся со своим горем", - написал менеджер.

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Что известно о Поле Бамбе

21 декабря пуэрториканец получил свой первый титул в карьере, а именно WBA Gold в тяжелом весе. Во время поединка о мексиканца Рожелио Медины Бамба выиграл из-за отказа соперника продолжать бой в шестом раунде.

Также после победы спортсмен вызвал на поединок американского блогера Джейка Пола, который победил Майка Тайсона в декабре.

Известно, что Пол Бамба начал свою профессиональную карьеру в 2021 году. В целом он провел 22 поединка, из которых 19 выиграл. Уже в 2024 году боксер побил рекорд Майка Тайсона по количеству побед нокаутом за год, а именно 14 досрочных выигрышей.

Последние новости бокса

Ранее ветеран войны Виктор Розовый резко высказался об украинском боксере Александре Усике после его триумфального поединка с британцем Тайсоном Фьюри. Он имеет негативное отношение к Александру и назвал его "п*тухом".

В то же время легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика в реванше с Фьюри. По его словам, Фьюри должен был лучше проявлять себя для того, чтобы одержать победу.

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