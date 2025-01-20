Украинец опередил своего соперника Тайсона Фьюри на одну строчку.

Известный британский портал GiveMeSport опубликовал рейтинг самых богатых боксеров в истории. Первое место получил легендарный американский боксер Флойд Майвезер, его общий заработок оценивают в 400 млн долларов.

По данным портала, 300 млн долларов имеет хевивейтер Джордж Форман, а третье место занял мексиканский боксер Сауль Альверес, состояние которого оценивают в 250 млн долларов.

Также в рейтинге присутствует и украинский боксер Александр Усик. После поединка с Тайсоном Фьюри общая сумма заработанных средств чемпиона составила 165 млн долларов. Александр занял шестое место, опередив Тайсона Фьюри (146 млн долларов).

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"Согласно рейтингу Celebrity Net Worth, сенсация социальных сетей Джейк Пол также попал в список, получив значительный выигрыш в результате своего спорного поединка с Майком Тайсоном. Бойцы, которые попали в топ-10, настолько богаты, что такие, как Тайсон ($20 млн) и Энтони Джошуа ($80 млн), не смогли туда попасть", - добавили в GiveMeSport.

Рейтинг из 10 самых богатых боксеров в истории выглядит следующим образом:

1. Флойд Мейвезер - 400 млн долларов;

2. Джордж Форман - 300 млн долларов;

3. Сауль Альварес - 250 млн долларов;

4. Мэнни Пакьяо - 220 млн долларов;

5. Оскар Де Ла Хойя - 200 млн долларов;

6. Александр Усик - 165 млн долларов;

7. Тайсон Фьюри - 146 млн долларов;

8. Леннокс Льюис - 120 млн долларов;

9. Шугар Рэй Леонард - 120 млн долларов;

10. Джейк Пол - 100 млн долларов.

Последние новости бокса

Ранее Тайсон Фьюри заявил о завершении своей боксерской карьеры, однако чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа призвал не верить таким словам. По его словам, спортсмен еще может провести поединок с каким-то боксером.

В то же время сообщалось, что Александр Усик был признан боксером года по версии журнала The Ring. Также 9-й раунд боя-реванша между украинцем и Тайсоном Фьюри признан лучшим в 2024 году.

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