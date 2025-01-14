По словам Дюбуа, Тайсон Фьюри еще может провести поединок с каким-то боксером.

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа прокомментировал решение британского боксера Тайсона Фьюри завершить карьеру. По его словам, не нужно верить словам спортсмена.

"Никогда не верьте тому, что говорит Тайсон. Он может вернуться и подраться с кем-то. Ты никогда не знаешь. Но я думаю, что на самом деле он достаточно сделал в своей карьере. Он легенда, не так ли?", - отметил Дюбуа в интервью The Stomping Ground.

Британец добавил, что хотел бы, чтобы состоялся бой между Фьюри и Энтони Джошуа.

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"Буду ли я разочарован, если бой Фьюри - Джошуа не состоится? Возможно. Мы хотели увидеть этот поединок несколько лет назад, а также и сейчас", - подчеркнул Дюбуа.

Тайсон Фьюри - последние новости

Как писал УНИАН, ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры после того, как два раза проиграл украинскому боксеру Александру Усику. По его словам, он имел крутую карьеру, во время которой "наслаждался каждой минутой".

В то же время промоутер Александра Усика объяснил, почему Тайсон Фьюри хочет провести третий бой с украинцем. Он отметил, что это свидетельствует о том, что британец хочет заработать как можно больше денег.

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