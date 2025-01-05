По словам Дюка Маккензи, сейчас Даниэль Дюбуа стал более уверенным в себе.

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Дюк Маккензи прокомментировал возможный реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

По его словам, Усик снова победит Дюбуа, если такой бой состоится.

"Усик - единственный, кто победил бы Дюбуа. Это поединок, который хочет Дюбуа, за которым он снова будет гнаться. У Даниэля выросла уверенность, и за этим приятно наблюдать. Мне нравится Дюбуа с точки зрения того, что он приобрел уверенность. Даниэль хочет покорить мир и доказать, что он лучший в мире", - отметил он в комментарии Pro Boxing Fans.

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В то же время Маккензи уверен, что Усик слишком умен, поэтому он сможет в очередной раз победить Дюбуа.

"Он слишком умный для всех супертяжеловесов", - добавил спортсмен.

Последние новости бокса

Ранее менеджер Александра Усика Эгис Климас заявил, что болельщикам не следует ждать быстрого возвращения украинца на ринг после реванша с Фьюри. По его словам, Усику нужно хорошее, длительное восстановление.

Также сообщалось, что чемпион мира по боксу по версии WBA Gold в тяжелом весе Пол Бамба внезапно умер через 6 дней после победного боя. О смерти спортсмена стало известно утром, 27 декабря, боксеру было 35 лет.

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