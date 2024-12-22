По словам промоутера украинца, Усику нужна будет очень сильная мотивация для еще одного поединка против британца.

Желание британского боксера Тайсона Фьюри провести третий бой против украинца Александра Усика объясняется его желанием заработать деньги. Об этом в комментарии Youtube-каналу Fight Hub заявил промоутер чемпиона мира по боксу по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Красюк.

Как известно, после победного боя против Фьюри Усик заявил о желании провести реванш с Даниэлем Дюбуа. В свою очередь в лагере британца прозвучали заявления о желании провести третий поединок против Усика.

По словам Красюка, такое развитие событий вряд ли возможно.

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"Он просто хочет денег, потому что он - жадное пузо. У него (Усика - УНИАН) должна быть какая-то мотивация. Возможно ли это? Как должен Александр готовиться к третьему бою после двух побед? Ему нужна будет очень сильная мотивация, стимул. Иначе это будет очень трудно", - сказал промоутер Усика.

Бой Усик - Фьюри

Как сообщал УНИАН, в ночь с 21 на 22 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде украинец Александр Усик победил по очкам британца Тайсона Фьюри и защитил титулы WBO, WBA и WBC.

Британский боксер Тайсон Фьюри отказался признать, что проиграл свой бой-реванш против украинца Александра Усика, и заявил, что судьи сделали его сопернику "рождественский подарок".

Реакция Усика на упреки Фьюри о "рождественском подарке" от судей не заставила себя ждать. По словам украинца, он считает свою победу в реванше против Фьюри справедливой и честной.

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