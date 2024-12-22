Желание британского боксера Тайсона Фьюри провести третий бой против украинца Александра Усика объясняется его желанием заработать деньги. Об этом в комментарии Youtube-каналу Fight Hub заявил промоутер чемпиона мира по боксу по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Красюк.
Как известно, после победного боя против Фьюри Усик заявил о желании провести реванш с Даниэлем Дюбуа. В свою очередь в лагере британца прозвучали заявления о желании провести третий поединок против Усика.
По словам Красюка, такое развитие событий вряд ли возможно.
"Он просто хочет денег, потому что он - жадное пузо. У него (Усика - УНИАН) должна быть какая-то мотивация. Возможно ли это? Как должен Александр готовиться к третьему бою после двух побед? Ему нужна будет очень сильная мотивация, стимул. Иначе это будет очень трудно", - сказал промоутер Усика.
Бой Усик - Фьюри
Как сообщал УНИАН, в ночь с 21 на 22 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде украинец Александр Усик победил по очкам британца Тайсона Фьюри и защитил титулы WBO, WBA и WBC.
Британский боксер Тайсон Фьюри отказался признать, что проиграл свой бой-реванш против украинца Александра Усика, и заявил, что судьи сделали его сопернику "рождественский подарок".
Реакция Усика на упреки Фьюри о "рождественском подарке" от судей не заставила себя ждать. По словам украинца, он считает свою победу в реванше против Фьюри справедливой и честной.
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