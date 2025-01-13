Британец Тайсон Фьюри решил больше не проводить поединки после двух серьезных поражений.

Британский боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении своей карьеры боксера после того, как дважды проиграл украинцу Александру Усику — сначала за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, а потом за титулы WBC, WBA Super, WBO, IBO и The Ring.

"Я собираюсь сделать это коротко и ясно, я хотел бы объявить о своем уходе из бокса. Это было круто, я наслаждался каждой минутой, и я собираюсь закончить на этом. Дик Терпин носил маску (Dick Turpin wore a mask). Да благословит всех Бог, увидимся по ту сторону", — заявил Фьюри в видео на странице Instagram.

"Dick Turpin wore a mask" — идиома, которая подразумевает, что кто-то пытается ограбить кого-то другого. Таким образом, Фьюри может намекать, что он не согласен с решением в одном или двух поединках, где он проиграл Александру Усику.

Что известно о последнем поединке Фьюри против Усика

Ранее УНИАН сообщал, что Усик был сильнее Фьюри, по словам Энтони Джошуа. Британский боксер даже подсчитал баллы обоих спортсменов на ринге. По его мнению, преимущество украинца было минимальным.

Кроме того, победу Усика также прокомментировал легендарный Леннокс Льюис. "Это был хороший бой. Хотел бы, чтобы Тайсон был немного агрессивнее и немного активнее шел на Усика. Усик выиграл первый поединок, поэтому Тайсону нужно было идти на него и иметь уверенность, что он победит во втором бою", - отметил он.

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