Кроме того, 9-й раунд боя-реванша между Усиком и Фьюри признан лучшим в 2024 году.

Украинец Александр Усик признан лучшим боксером 2024 года по версии престижного журнала The Ring. Это ежегодная награда, которой определяют лучших бойцов в различных номинациях.

Об этом сообщается на странице журнала в Instagram. Отметим, что звание "Лучший боксер года" – это самая высокая награда в этой премии.

Кроме того, 9-й раунд боя-реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри признан лучшим в 2024 году.

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Отметим, что реванш, как и первый бой, завершился победой украинского боксера.

В 2024 году Усик защитил титулы чемпиона WBA (Super), IBF, WBO, IBO и The Ring в тяжелом весе. Также он завоевал титул чемпиона WBC в тяжелом весе и получил статус абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Напомним, что ранее Усик был назван лучшим боксером 2024 года по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Новости бокса

Британский боксер Энтони Джошуа анонсировал бой против соотечественника Тайсона Фьюри. Поединок должен состояться в 2025 году.

Кроме того, на ринг возвращается чемпион мира в легком весе по версии WBO, украинский боксер Денис Беринчик. Он встретится с американцем Кейшоном Дэвисом.

Бой должен состояться 14 февраля 2025 года в Нью-Йорке, США. Выход против Дэвиса станет для Беринчика первой защитой титула WBO, который он получил в мае 2024 года в поединке с мексиканцем Эмануэлем Наваррете.

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