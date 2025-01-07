Бой состоится на "Мэдисон-сквер-гарден".

Чемпион мира в легком весе по версии WBO, украинский боксер Денис Беринчик возвращается на ринг, где встретится с американским бойцом Кейшоном Дэвисом.

Поединок анонсировала промоутерская компания Top Rank. Беринчик и Дэвис выйдут на ринг 14 февраля 2025 года в Нью-Йорке, США. Боксеры встретятся на "Мэдисон-сквер-гарден".

Для украинца это будет уже 20-й поединок на профессиональном ринге. Все свои предыдущие бои Беринчик выиграл. В активе чемпиона 9 нокаутов.

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Отметим, что бой против Дэвиса станет для Беринчика первой защитой титула WBO, который он получил в мае 2024 года в поединке с мексиканцем Эмануэлем Наваррете.

Новости бокса

Украинец Александр Усик признан лучшим боксером 2024 года по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В мае и декабре 2024 года он победил в бою британца Тайсона Фьюри, завоевав титул чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

Кроме того, чемпион мира по версии IBF в категории первый тяжелый вес Джай Опетая заявил, что хочет выйти на ринг с Александром Усиком. По его словам, это будет для него мечтой. Он отметил, что был бы рад сразиться с украинцем на ринге.

Тем временем авторитетный портал BoxRec назвал лучшего украинского боксера за всю историю. Им признали Владимира Кличко. Он ушел из спорта в 2017 году с 64 победами, 54 из которых были одержаны нокаутом. Александр Усик стал вторым в рейтинге.

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