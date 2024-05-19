Украинец победил мексиканца Наваррете раздельным решением судей.

Украинский боксер Денис Беринчик победил мексиканского оппонента Эмануэля Наваррете и стал чемпионом мира в легком весе по версии WBO.

Бой проходил в Сан-Диего, украинский боксер выбрал тактику коротких комбинаций. Но уже в середине боя Беринчик пропустил сильный апперкот. Впрочем, под завершение поединка украинец вернул себе инициативу. Так, в восьмом раунде он провел серию успешных атак и заставил соперника опереться на канаты.

Бой длился все 12 раундов, поэтому вопрос победителя определяли судьи. Так, двое из них отдали предпочтение Беринчику со счетом 115-113 и 116-112. Поэтому по раздельному решению судей украинский боксер впервые в своей карьере получил титул чемпиона мира.

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Накануне другой украинский боксер Александр Усик стал первым за более чем два десятилетия абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Украинец смог победить британского соперника Тайсона Фьюри по решению судов.

Ранее главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров объявил команды на товарищеские матчи. С этой командой украинская сборная сыграет против Германии, Польши и Молдовы.

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