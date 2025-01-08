Баколе уверен, что он единственный боксер, который способен остановить Усика.

Боец супертяжелой весовой категории из Конго Мартин Баколе заявил, что он нокаутирует украинца Александра Усика, чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе, если у них состоится поединок.

Об этом боксер заявил во время разговора с репортером британского YouTube-канала iFL TV.

"Люди, понимающие бокс, знают, что единственный, кто задаст Усику проблем сейчас, и не только задаст проблем, а нокаутирует и выиграет против него бой - это Мартин Баколе. Об этом я говорил все 5 лет. Единственный человек, который подтвердил это, был менеджер Усика. Он сказал, что я чемпион завтрашнего дня. Он сам может подтвердить", - сказал Баколе.

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Боксер поделился, что ему доводилось спарринговать с Усиком в Украине. По его словам, команда украинца боится, что он может одержать победу в их возможном бою.

"Как только я запрыгну в ринг, мне все равно, кто ты, мне все равно, что ты там делаешь. Я выхожу туда, чтобы оторвать тебе голову! Они знают это и поэтому боятся", - подчеркнул Баколе.

Боксер добавил, что собирается стать чемпионом. Во время разговора с репортером он обратился к супертяжелому дивизиону и, в частности, к Усику:

"Я иду за вами, ребята! Я знаю, что люди хотят увидеть большой бой. Люди хотят увидеть меня, Мартина Баколе, в ринге, потому что знают историю спарринга. Я выиграю титул чемпиона мира, выиграю все пояса и буду держать их 5-10 лет. И я завершу карьеру с поясом. Я разобью Усика, нокаутирую его! Усик, если ты смотришь это видео, — я тебя нокаутирую, заберу все пояса и буду с ними 5 лет! Я тебя вырублю".

Напомним, что Мартин Баколе завершил 22 боя в профессиональном боксе с 21 победой. 16 раз боксер побеждал нокаутом и всего один раз проиграл.

Последние новости бокса

Ранее УНИАН сообщал, что чемпион мира в легком весе по версии WBO, украинский боксер Денис Беринчик возвращается на ринг. Он встретится в поединке с американским бойцом Кейшоном Дэвисом.

Кроме того, экс-чемпион мира в трех весовых категориях Дюк Маккензи прокомментировал возможный реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. По его словам, Усик снова победит Дюбуа, если такой бой состоится.

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