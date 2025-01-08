Боец супертяжелой весовой категории из Конго Мартин Баколе заявил, что он нокаутирует украинца Александра Усика, чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе, если у них состоится поединок.
Об этом боксер заявил во время разговора с репортером британского YouTube-канала iFL TV.
"Люди, понимающие бокс, знают, что единственный, кто задаст Усику проблем сейчас, и не только задаст проблем, а нокаутирует и выиграет против него бой - это Мартин Баколе. Об этом я говорил все 5 лет. Единственный человек, который подтвердил это, был менеджер Усика. Он сказал, что я чемпион завтрашнего дня. Он сам может подтвердить", - сказал Баколе.
Боксер поделился, что ему доводилось спарринговать с Усиком в Украине. По его словам, команда украинца боится, что он может одержать победу в их возможном бою.
"Как только я запрыгну в ринг, мне все равно, кто ты, мне все равно, что ты там делаешь. Я выхожу туда, чтобы оторвать тебе голову! Они знают это и поэтому боятся", - подчеркнул Баколе.
Боксер добавил, что собирается стать чемпионом. Во время разговора с репортером он обратился к супертяжелому дивизиону и, в частности, к Усику:
"Я иду за вами, ребята! Я знаю, что люди хотят увидеть большой бой. Люди хотят увидеть меня, Мартина Баколе, в ринге, потому что знают историю спарринга. Я выиграю титул чемпиона мира, выиграю все пояса и буду держать их 5-10 лет. И я завершу карьеру с поясом. Я разобью Усика, нокаутирую его! Усик, если ты смотришь это видео, — я тебя нокаутирую, заберу все пояса и буду с ними 5 лет! Я тебя вырублю".
Напомним, что Мартин Баколе завершил 22 боя в профессиональном боксе с 21 победой. 16 раз боксер побеждал нокаутом и всего один раз проиграл.
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