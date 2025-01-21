Владимир Кличко может провести еще один поединок к 50 годам.

Промоутер легенды бокса Владимира Кличко Том Леффлер раскрыл единственное условие, при котором украинский чемпион может вернуться на ринг. Он сообщил, что спортсмен мог бы провести еще один поединок, за титул, чтобы побить рекорд Джорджа Формана.

"Ему 48, а в марте исполнится 49. Если кто-то и может это сделать, то Владимир. Конечно, он не будет драться с Усиком. У него есть открытый чек на бой с Фьюри. Но посмотрим, как всё сложится для Владимира", - подчеркнул Леффлер в комментарии для ESNews.

Таким образом, если Кличко действительно выйдет на ринг, он станет самым возрастным чемпионом мира в тяжелом весе, который до сих пор держит Джордж Форман, выиграв пояс в возрасте 45 лет. В данный момент титулами WBC, WBA, IBO, WBO и The Ring в тяжелом весе владеет другой украинец - Александр Усик.

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Другие факты про Кличко и его возможности вернуться на ринг

В феврале 2025 года состоится бой между Дэниелем Дюбуа и Джозефом Паркером. Они сразятся за титул чемпиона мира по версии IBF. Если Кличко все же вернется, то он может принять участие в высокопрофильном бою против одного из действующих чемпионов.

Владимир завершил свою легендарную карьеру после поражения нокаутом от Энтони Джошуа в 2017 году. Его рекорд составляет 64 победы (53 нокаутом) при 5 поражениях. Он является одним из самых титулованных тяжеловесов в истории спорта.

Ранее УНИАН сообщал, что промоутер Александр Красюк, который представляет интересы Александра Усика, считает, что Кличко все же может вернуться на ринг, так как он находится в идеальной форме.

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