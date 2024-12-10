С таким предложением к украинскому боксеру обратился саудовский функционер Турки Аль аш-Шейх.

Глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх во время конференции WBC заявил, что хочет снова увидеть экс-чемпиона мира Владимира Кличко на ринге.

Он надеется, что Кличко сможет побороться за чемпионский титул, вероятно, против победителя реванша Александр Усик - Тайсон Фьюри, который состоится 21 декабря.

Во время этого обращения украинский боксер находился в зале и внимательно слушал Турки, улыбаясь несколько раз.

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"Я хочу еще раз увидеть тебя на ринге, ты должен получить шанс снова получить чемпионский пояс. Давайте дождемся результата боя Тайсона и Усика, результата боя Дюбуа. Я хочу попросить WBC, IBF, WBA, WBO дать тебе шанс осуществить эту мечту", - отметил саудовский функционер.

Реванш Усика и Фьюри - последние новости

Ранее экс-чемпион Европы Спенсер Оливер заявил, что внимательно следит за тренировочным лагерем и за самим Фьюри накануне реванша с Усиком. По его словам, британский боксер находится в прекрасной форме. В то же время Оливер отметил, если Фьюри "заиграется" с набором веса к поединку, это может стать "его собственной гибелью".

В свою очередь известный промоутер Фрэнк Уоррен отметил, что Тайсон Фьюри и его команда больше не допустят каких-либо выходок перед реваншем с украинским чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком. В частности он считает, что на этот раз конфликта между командами Усика и Фьюри не возникнет.

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