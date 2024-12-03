'Думаю, он его остановит': авторитетный промоутер сделал прогноз по реваншу Усика и Фьюри

Промоутер уверен, что этот будет грандиозный бой.

Британский боксер Тайсон Фьюри и его команда больше не допустят никаких выходок перед реваншем с украинским чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком. Об этом заявил известный промоутер Фрэнк Уоррен в интервью DAZN.

"Этого не произойдет. Этому бою это даже не нужно, потому что это будет великолепный бой между двумя лучшими тяжеловесами двадцать первого века", - сказал он.

По словам промоутера, все внимание будет сосредоточено на бое, который состоится уже 21 декабря на арене Эр-Рияд. Он уверен, что в этот раз конфликт между командами Усика и Фьюри не возникнет.

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"Последний бой был великолепным, и он будет таким же снова. Все, кто хоть что-то смыслят в боксе, будут смотреть его 21 декабря. Потому что это будет еще один великий, великолепный бой. Я думаю, Фьюри победит, и я думаю, он его остановит", - подчеркнул Уоррен.

Драка между командами Усика и Фьюри - что произошло

Напомним, что 13 мая между представителями украинского боксера Александра Усика и командой британца Тайсона Фьюри возникла драка. Инициатором конфликта стал отец Фьюри, который во время потасовки разбил себе лоб.

Позже Джон Фьюри извинился за инцидент. Он объяснил свой поступок тем, что один из представителей Усика якобы проявил неуважение к его сыну.

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