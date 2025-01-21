Александр Усик рассказал, что в детстве он предпочитал футбол.

Украинский боксер Александр Усик, который совсем недавно во второй раз победил британца Тайсона Фьюри и защитил титулы WBC, WBO и WBA в супертяжелом весе в супертяжелом весе признался, что в детстве его больше интересовал футбол.

Это сейчас он известен на весь мир, имея 23 победы, 14 из которых нокаутом, и 0 поражений. Но, когда он был маленьким, он не любил бокс.

"Больше интересовался футболом. Мой отец был большим поклонником этого вида спорта. Когда я жил в деревне в Чернигове, мой папа будил меня в семь утра, чтобы я посмотрел бокс. Это были поединки братьев Кличко, Майка Тайсона, Эвандера Холифилда и многих других", – вспомнил он в интервью The Ring.

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Что еще известно об Александре Усике

Ранее УНИАН сообщал об обращении известного бойца из Конго к Усику. "Люди, понимающие бокс, знают, что единственный, кто задаст Усику проблем сейчас, и не только задаст проблем, а нокаутирует и выиграет против него бой - это Мартин Баколе", - сказал он о себе.

Кроме того, экс-чемпион попытался спрогнозировать, победит ли Усик Дюбуа. По его словам, у британца снова не будет ни единого шанса победить. Однако сейчас он приобрел уверенность.

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