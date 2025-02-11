Соперник Дюбуа хочет встретиться на ринге с Усиком после предстоящего боя с британцем

Паркер заявил, что бой с украинцем является идеальным для него сценарием.

Уже 22 февраля в Эр-Рияде состоится титульный поединок между чемпионом мира по версии IBF Даниелем Дюбуа и новозеландцем Джозефом Паркером.

Накануне боя претендент на чемпионский титул в комментарии для Big Fight Weekend заявил, что в будущем хочет сразиться с украинцем Александром Усиком.

"Я с нетерпением жду этого грандиозного вызова. Не только сразиться с Даниелем Дюбуа за титул чемпиона мира по версии IBF, но и оказаться на крупном турнире в Эр-Рияде, с нетерпением жду возможности показать себя", - сказал он.

Видео дня

Паркер подчеркнул, что верит в то, что он сможет победить Дюбуа. После этого новозеландец собирается бросить вызов Усику.

"Никогда не стоит заглядывать слишком далеко вперед, но я собираюсь отобрать титул чемпиона IBF у Дюбуа. Дальше надо сразиться с Усиком за звание абсолютного чемпиона, а затем отомстить тем парням, которые когда-то меня одолели. Для меня это идеальный сценарий, который я себе представляю", - рассказал боксер.

Другие новости бокса

Ранее ирландский боксер Джон Куни умер в возрасте 28 лет от черепно-мозговых травм, которые были получены во время одного из боев. Его титульный поединок против валлийца Натана Хауэллса был остановлен в девятом раунде.

Кроме того, британский промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что если чемпион IBF Даниэль Дюбуа одержит победу в поединке против Джозефа Паркера, то следующим его соперником станет украинский чемпион Александр Усик. По словам промоутера, этот бой будет логичным и самым большим, который можно организовать.

Вас также могут заинтересовать новости: